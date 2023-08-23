Gece görüşlü helikopterlerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor

Çanakkale'de dün başlayan orman yangınına gecede havadan müdahaleye aralıksız devam edildi. Yarasa helikopter olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopter sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı. Özel donanımlı helikopter, pilotların kasklarındaki gece görüş sistemleri ile yangın bölgesinde 24 saat görev yapabiliyor. Söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıkları ile birlikte diğer hava araçlarının da katılması bekleniyor.