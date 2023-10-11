Gece alev alev yanan ahşap atölyesi 3 saatte söndürüldü

Yangında atölye ile birlikte 3 iş yeri zarar gördü

ANTALYA - Antalya'da ahşap ürünlerin yer aldığı atölyede çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü. Gece başlayan yangının soğutma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar sürdü.

Dün gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eski sanayi içerisinde yer alan ahşap ürünlerin yer aldığı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bir anda yayılan alevler, atölyenin bitişiğindeki 3 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, atölye ile birlikte 3 iş yeri zarar gördü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler soğutma çalışmasını sürdürürken, polis yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.