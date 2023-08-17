Gebze'deki TÜBİTAK Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gebze'de, TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanda başlayan yangın hem karadan hem de havadan müdahale sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasna Mandal da hazır bulundu.

'RÜZGARIN DENİZE DOĞRU ESMESİ İŞİMİZİ BİRAZ DAHA KOLAYLAŞTIRDI'

Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığını belirten Vali Yavuz, 16.50 sularında 112'ye yapılan ihbar neticesinde bölgede bir yangın meydana geldiği bilgisine ulaştık. Kısa süre içerisinde TÜBİTAK içerisinde bulunan TÜBİTAK'a ait yangın söndürme birimleri olay yerine hareket etmiş. Benim bilgim olmasından sonra da, her zaman olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekibi, daire başkanı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz süratle bölgeye intikal ettirildi ve hava desteği talebinde derhal bulunduk, bölgeye de kendimiz intikal ettik. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede netice aldık. Yaklaşık 10 hektarlık, makilik ve bir kısmında da iğne yapraklı ormanın bulunduğu alan yandı. Ancak herhangi bir alana yayılması, TÜBİTAK'ın kendi etkinlik ve faaliyetlerini etkileyebilecek bir alana yayılmasına da müsaade edilmedi. Bu arada rüzgarın denize doğru esmesi vesilesi ile de açıkçası işimiz biraz daha kolaylaştı dedi.

'TEDBİRLERİMİZE DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Herhangi bir risk beklemediklerini belirten Yavuz, Bölgede özellikle 40 aracımız, yani arazöz ve diğer itfaiye araçlarımız, bunun yanında 90 civarında teknik personelimiz, itfaiye ekibimiz ve TÜBİTAK'ın kendi personeliyle birlikte yaklaşık 290 kişiyle olaya süratle müdahale edildi. Bunun dışında da özellikle 4 uçak, 2 helikopterle de bölgeye intikali sağlandı ve bir kısım müdahalede bulundu. İhtiyacın daha fazla hasıl olmaması vesilesiyle de hava araçlarını çok daha fazla kullanmadık. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)