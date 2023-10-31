Gebze'deki Plastik Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangında, 1'i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

1) GEBZE'DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Hasköy Sanayi Sitesi'nde bir plastik fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim alanında bulunan fırında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede yayıldı. Fabrika alev alev yanmaya başlarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre fabrikada çalışan 1'i ağır, 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz, Hasköy Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan bir plastik fabrikasında yangın meydana gelmiş olup; 1'i ağır, 3 kişi yaralanmıştır. AFAD, itfaiye ve diğer teknik ekipler bölgeye sevk edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralılarımıza şifalar diliyorumö dedi.