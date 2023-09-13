Gebze'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Pelitli köyü yolunda bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ