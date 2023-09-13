Gebze'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınında Maddi Hasar Oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonucunda işlenmemiş plastik ve kartonların bulunduğu depoda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin işlenmemiş plastik ve kartonların bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle tesiste maddi hasar meydana geldi.