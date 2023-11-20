Haberler ›› Yaşam ›› Gebze'deki Galvaniz Fabrikasında Yangın Çıktı

Gebze'deki Galvaniz Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çatı kısmında meydana gelen kızgın yağ parlamasından kaynaklandı. İşçi Kadir K, yangında hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.