Gebze'deki Galvaniz Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çatı kısmında meydana gelen kızgın yağ parlamasından kaynaklandı. İşçi Kadir K, yangında hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'taki galvaniz fabrikasının çatı kısmında kızgın yağ parlamasından kaynaklı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında başından hafif yaralanan işçi Kadir K, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.