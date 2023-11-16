Gebze'de Üst Geçitte Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisinde meydana geldi. Mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisindeki üst geçidin asansörünü kullanan Atilla K. (55), asansörün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik pano odasından müdahale ederek kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Asansörde 1 saat mahsur kalan Atilla K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.