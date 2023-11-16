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Gebze'de Üst Geçitte Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisinde meydana geldi. Mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.