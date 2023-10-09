Gebze'de tır-otomobil çarpışması: 1 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VN 787 plakalı tır, K.A. yönetimindeki 41 U 4125 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabilirken, tır sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.
Kazada, otomobildeki Handan B. yaralandı. Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza yerinden kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yaşam