Gebze'de Ticari Taksi Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ticari taksi, durağa yanaşmakta olan kamyona arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet T. yönetimindeki 41 T 7029 plakalı ticari taksi, otobüs durağına yanaşmakta olan Ömer B. yönetimindeki 41 F 6120 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü Hikmet T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.

Kazada ticari taksi hasar görürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ