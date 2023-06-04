Gebze'de tarihi caminin bahçesine fidan dikildi

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafapaşa Camisi'nin bahçesinde gül ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafapaşa Camisi'nin bahçesinde gül ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi'nin destekleriyle türbe bölümünde gerçekleştirilen dikimi cami ve belediye personeli yaptı.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Şeker, AA muhabirine, "Gül Peygamber efendimizin simgesidir. Gebze'ye has erik, üzüm gibi yetişen meyve fidanlarını tercih ettik." ifadesini kullandı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.