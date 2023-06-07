Gebze'de öğrenciler atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle defile yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık malzemelerden üretilen kıyafetlerle defile yaptı. Gebze Belediyesi, TEMA Vakfı ve Gebze Orman İşletme Müdürlüğünce, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver" temasıyla kent meydanında yapılan etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık malzemelerden üretilen kıyafetlerle defile yaptı.

Gebze Belediyesi, TEMA Vakfı ve Gebze Orman İşletme Müdürlüğünce, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Çevreni Koru Geleceğe Hayat Ver" temasıyla kent meydanında yapılan etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Çevreyi koruması konusunda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleriyle defile yaptı.

Daha sonra hayatta kalma parkurunda yarışan öğrencilere hediye, velilere ise ağaç fidanı verildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, burada yaptığı konuşmada, yaşamın olduğu alanların temiz tutulması gerektiğini belirtti.

Mahalle ve sokakları yaşanabilir çevre halinde tutulması gerektiğini vurgulayan Büyükgöz, "Temiz bulmak istediğimiz çevreyi niye kirletiyoruz? Alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Mademki biz yaşayacağız burada o zaman yaşayacağımız yerleri temiz tutmamız lazım. Atarken yanlış iş yapıyoruz, sonra onu toplamak için zahmet çekiyoruz." diye konuştu.

Büyükgöz, yaşanabilir çevreyi gelecek nesillere bırakmak için hep beraber mücadele etmenin önemine değindi.

Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Aysel Çavuşoğlu da hiçbir şeyin atık olmadığına dikkati çekerek, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.