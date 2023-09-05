Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde Yusuf T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Yaşam