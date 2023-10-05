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Gebze'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. İstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.