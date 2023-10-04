Gebze'de Minibüs Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde meydana gelen kazada, okuldan çıkan 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya minibüs çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak çocuk kurtarılamadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı minibüs, okuldan çıkan 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.