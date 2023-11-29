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Gebze'de Metro İnşaatında İşçiye Demir Düştü

29 Kasım 2023 08:30 Son Güncelleme: 08:32 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı süren metro inşaatında çalışan bir işçinin üzerine demir düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.