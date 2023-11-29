Gebze'de Metro İnşaatında İşçiye Demir Düştü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı süren metro inşaatında çalışan bir işçinin üzerine demir düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.
Hacıhalil Mahallesi'nde yapımı süren metro inşaatında çalışan T.K'nin üzerine montaj yaptığı sırada demir düştü.
Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam