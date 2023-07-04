Gebze'de İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yapımı sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmaları hızla ilerliyor. İlk etap çalışmalarının son aşamasına gelinen merkezin, ikinci etap çalışmaları da devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek olan bina, modern bir anlayışla tasarlanmıştır.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmaları sürüyor.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapımı süren İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ilk etap çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Yapımının tamamlanmasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek binanın, ikinci etap çalışmaları da devam ediyor.

İnşaat çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Binanın, İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceğini vurgulayan Büyükgöz, "En kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Şuan hizmet vermekte olan İlçe Sağlık Müdürlüğü binaları yıkıp, daha önce paylaştığımız gibi yer altında 540 araçlık otopark ve yer üstünü de meydan olarak düzenleyeceğiz. Modern bir anlayışla büyük bir eser sizlerle buluşmuş olacak. Sizler bu hizmeti alırken bizler de eski İlçe Sağlık Müdürlüğü alanında yeni çalışmalarını başlatacağız. Şimdiden Gebze'mize ve hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.