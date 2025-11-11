Haberler

Gebze'de Çöken Binadan Sağ Kurtarılan Dilara Taburcu Oldu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bir binadan sağ olarak çıkarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, hastaneden taburcu olduktan sonra kaybettiği ailesinin mezarını ziyaret etti.

1) GEBZE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN SAĞ KURTARILAN DİLARA, TABURCU OLDU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Dilara Bilir(18), hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Dilara, hastaneden çıkar çıkmaz, kaybettiği anne, baba ve 2 kardeşinin mezarını ziyaret ederek, dua etti.

İlçeye bağlı, Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Binada kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir'in (14) cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Psikologlar eşliğinde ailesini kaybettiğinin bilgisi verilen Dilara Bilir, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden bugün saat 14.00 sıralarında taburcu edildi. Dilara Bilir, taburcu olur olmaz kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Dilara Bilir, mezarlık ziyaretinin ardından babaannesinin evine yerleşti.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), -

2) OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN YOLCU MİNİBÜSÜ, SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 10 YARALI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil ve minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 kara yolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs,E. K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile çarpışan yolcu minibüsünün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı kaza anının, yoldan geçen başka bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Götüntü Dökümü

- Olay yerinden görüntüler

- Kaza yapan araçlardan görüntüler

- Kalabalıktan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN

3) GEZİDEN DÖNENLERİN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLET, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosiklet grubuyla konvoy halinde geziden dönerken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hikmet Gürarslan (53) hayatını kaybetti, beraberindeki Tolga Cugun (27) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, evvelsi gün D-750 kara yolu Sağlıklı mevkisinde meydana geldi. Tarsus gezisinden Hatay'ın İskenderun ilçesine dönen Asi Hayat Motosiklet Grubu konvoyundaki Hikmet Gürarslan yönetimindeki 31 AZA 608 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen E.T.'nin kullandığı 33 AAB 581 plakalı otomobille çarpıştı. Gürarslan ile arkasındaki Tolga Cugun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 çocuk babası Hikmet Gürarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Cugun ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, motosiklet kameralarına ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.T. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
