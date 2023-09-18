Gebze'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 8 dönüm alan küle döndü. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 12.50 sıralarında Eskihisar Mahallesi Sungurlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatin ardından söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 8 dönümlük alan küle dönerken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ