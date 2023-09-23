Gebze'de binanın elektrik panosunda yangın çıktı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçelisinde binanın elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye, duman sebebiyle mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı.

Osman Yılmaz Mahallesi 607. Sokak'taki 6 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle yükselen dumanlar binanın içine doldu. Dışarıya çıkamayan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Daha sonra ekipler binada mahsur kalan vatandaşları teleskobik merdiven yardımıyla kurtardı. Sokağa dökülen mahalleli olan biteni meraklı gözlerle izledi. Binanın içine dolan yoğun duman da tahliye edildi.

Olayla, ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ