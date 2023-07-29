Gebze'de balkondan düşen genç kız hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir emlak ofisinin balkonundan düşen genç kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkondan düşen genç kız hastaneye kaldırıldı.
Hacıhalil Mahallesi 1213 Sokak'ta bir emlak ofisinin balkonunda bulunan Edanur Ç. (17) dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü.
İş yerinin yanındaki Tapu Kadastro Müdürlüğünün terasına düşen genç kız, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Yaşam