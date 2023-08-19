Gebze'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.