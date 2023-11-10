Gazze'deki yerinden edilmiş çocuklara eğlence etkinlikleri

ÇEKİM TARİHİ: 8 Kasım 2023

1. ANONS 1 (Arapça): SANAA KAMAL, Xinhua muhabiri

2. Gazze'de yerinden edilmiş çocuklara yönelik eğlence etkinliklerinden çeşitli görüntüler

4. Gazze'de yerinden edilmiş çocuklara yönelik eğlence etkinliklerinden çeşitli görüntüler

6. Gazze'de yerinden edilmiş çocuklara yönelik eğlence etkinliklerinden çeşitli görüntüler

ANONS 1 (Arapça): SANAA KAMAL, Xinhua muhabiri:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken yerinden edilmiş on binlerce Filistinli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) barınma merkezlerine sığındı.

Şu anda yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı UNRWA okullarından birindeyiz. Sakinlerin çoğu çocuk. Buradaki anneler çocuklarının sağlık ve psikolojik durumlarının 7 Ekim'den sonra tamamen değiştiğini söylüyor.

Buradaki çocuklar kaygı, panik ve korkudan şikayet ediyor. Yakınlarında en ufak bir ses duyduklarında, korktukları için şiddet içeren davranışlar sergileyen çocuklar da var."

Gazze'de yaşayan genç bir Filistinli olan Mohammed el-Amasi, çatışmaların yerle bir ettiği bölgede savaş mağduru çocukların ruhsal sıkıntılarını hafifletmek amacıyla, beş meslektaşıyla birlikte bir "eğlence yoluyla eğitim" programı başlatma girişiminde bulundu.

Gönüllü grup, her gün Gazze'de birbiri ardına mülteci merkezlerine dönüşen okulları ziyaret ediyor.

Çocukların kargaşa ve kayıp dönemlerinde korku ve kaygı ile başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan aktiviteler arasında resim yapma, hikaye anlatma, şarkı söyleme, palyaçolarla oynama ve masallar anlatma gibi faaliyetler yer alıyor.

"Bu tür etkinlikler, çocukların spor, şarkı söyleme, hikaye anlatma, dans gibi faaliyetlere katılımını sağlayarak, savaş sırasında yaşadıkları baskıyı üzerlerinden atmalarına yardımcı oluyor. Her okul için uygun olabilecek etkinlikleri seçiyoruz."

"Üzerimizdeki baskıyı atmamızı ve mutlu olmamızı sağlayan gençlik gruplarıyla güzel vakit geçiriyorum."

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden kanlı çatışmalar Gazze'deki 2,3 milyondan fazla kişiyi, gıda ve suya erişimin çok kısıtlı olduğu, elektrik üretecek yakıtın bulunmadığı ve sağlık sisteminin tamamen çöktüğü bir insani krize sürükledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)