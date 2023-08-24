Gazipaşa Müftülüğü Personeline Başarı Belgeleri Takdim Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müftülük bünyesinde görev yapan 28 personele, deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde milletimizin yaralarını sarmak için hizmetlerde bulunan İlçe Müftülüğü personelleri başarı belgesi ile ödüllendirildi. Afet sonrasında iyileştirme hizmetlerinin ifasında mesai mefhumu gözetmeksizin gayretli, özverili ve fedakarca çalışmalarından ötürü görev alan 28 personel, Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi ile taltif edildi. Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür ederek başarı belgelerini sundu. - ANTALYA