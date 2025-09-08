Gazipaşa'daki Doğal Havuzlar Ziyaretçileri Büyülüyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde deniz kıyısında binlerce yılda oluşan havuzu andıran bölümler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 'Doğal havuzlar' olarak adlandırılan bölge, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda, doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen kayaların karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkan doğal havuzlar, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Doğal havuzları ziyaret edenler, temiz ve berrak suda yüzüp, serinliyor. Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önceki son hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler de aileleriyle doğal havuzlarda yüzdü.

Hafta sonu tatilini doğal havuzlarda geçirenlerden Mustafa Mustafaoğulları, "Burası Gazipaşa'nın en gözde yerlerinden birisi. Temiz kalmış, bozulmamış. Taş kesinti olarak da biliniyor. Burası eski rivayetlere göre 'Lüle denizi' olarak da geçer. Lüle isminde bir şahıs buradan değirmen taşı çıkardığından dolayı Lüle denizi isminde geçiyor. Her zaman gelip yüzebileceğimiz bir yer. Temizliğiyle ayrıca burasının şöyle bir özelliği de var; deniz dalgalı olduğu zaman küçük doğal havuzların oluşumundan insanların rahatlıkla girebileceği bir ortam var. Vatandaşların gelip girdiği güzel bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından" dedi.