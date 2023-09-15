Gazipaşa'da öğrenci servis araçları denetlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla öğrenci servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki trafik denetimlerini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Okul ve okul çevrelerinde denetimlerini artıran ekipler, eş zamanlı olarak okul servisleri üzerinde denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde servis şoförlerinin evrakı, araçlardaki öğrenci sayısı ve güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca, eksiklikleri bulunan servis şoförlerine de gerekli cezai işlem uygulanıyor. - ANTALYA