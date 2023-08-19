Gazipaşa'da çevre atıklarının yakılması sonucu yangın çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir vatandaş çevreden topladığı atıkları yakarken alevlerin çalılıklara sıçraması ile yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir vatandaş çevreden topladığı atıkları yakarken alevlerin çalılıklara sıçraması ile yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş etrafı temizlerken topladığı atıkları yaktı. Alevler kontrolden çıkarak çalılık alana sıçradı. Yangın, vatandaşlar tarafından kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Bölgede yapılan soğutma çalışması ile yangın tamamen söndürüldü. - ANTALYA