Gaziosmanpaşa'da Kuvvetli Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından yollar göle döndü. Park halindeki çok sayıdaki araç sele kapıldı. Araçların sürüklendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağışa teslim oldu. Bir çok ev ve iş yerini su bastı. Yenimahalle, Hekimsuyu Caddesi'nde park halindeki çok sayıdaki araç sele kapıldı. Araçların sürüklendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürüklenen otomobillerden birinin sahibi olan Tolga Yaman, 'Saat 16.00 sıralarında dolu yağışı başladı, sular yükseldi. Araçlarımızda ters dönerek çarpıştı. Bir anda sular yükselmeye başladı, yukarıdan sular gelmeye başladı. Bizde yukardan bakıyorduk araçlarımıza. Rögarlar iyi çalışmıyor. Su boşaltımı olmayınca su yükseldi. Önce benim otomobilim havalandı, ardından minibüse çarptı. Minibüs öndeki TIR'a çarptı, sonra bir başka otomobil akıntıyla benim aracımın üstüne çıktıö dedi.