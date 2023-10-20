Gaziosmanpaşa'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonetin 4 otomobil ile bir binaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Şakir Zümre Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonetin 4 otomobil ile bir binaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şakir Zümre Caddesi'nde ilerleyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 4 otomobile, sonra da çöp konteynerleri ile bir binaya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik akışı kontrollü sağlandı. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.