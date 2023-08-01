Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofisleri Kadınlara Destek Oluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesinin El Sanatları Satış Ofisleri'nde, yaptıkları ürünleri satan 4 bin 781 kadın ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki Kadın Koordinasyon Merkezi, her yıl düzenlediği kurslarla binlerce kadına el sanatları ve mesleki eğitim veriyor.

Kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri, kendileri için tahsis edilen El Sanatları Satış Ofisleri'nde belirledikleri fiyattan satışa çıkartıyor.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi ile Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde hizmet veren ofisler birçok kesimden ilgi görüyor.

Çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif ev aksesuarlarından takı, süs eşyası ve çantalara kadar 15 bin parça ürün ofislerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Halihazırda 4 bin 781 kadın ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Aile bütçeme katkıda bulunmuş oluyorum"

Beş yıldan beri iğne oyası ile uğraştığını belirten Oya Şentürk, yaptığı ürünleri satışa sunmak için El Sanatları Satış Ofisi ile tanıştığını kaydetti.

Şentürk, el sanatlarının kendisi için bir kazanç kaynağı olduğunu belirterek, "İğne oyasıyla tespih, namaz örtüsü, tepsi, bohça takımı yapıyorum. Yapmış olduğum ürünlerin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Aile bütçeme de katkıda bulunmuş oluyorum." ifadelerini kullandı.

El Sanatları Satış Ofisi'nde satış yapan Nurfer Yılmaz, bunun ekonomik anlamda kendisine çok katkısı olduğunu aktararak, "Hem can sıkıntım gitti hem de maddi anlamda kendimi rahatlattım. Bir terapi oldu, memnunum. Satış olduğu için de çok memnunum. Bu imkanı verenlerden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Arkadaşım sayesinde burayı öğrendim"

Dilek Yeter de akrabaları ile arkadaşlarına evde hediyelik ürünler yapıp el sanatlarıyla tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Satış yapmak adına bir şeyler yapmayı düşünüyordum ama o imkanı bulamıyordum. Arkadaşım sayesinde burayı öğrendim. Geldiğimde çok güzel karşılandım, ürünlerimi bıraktım. İlk lifle başladım, sonrasında kursa gitmeye karar verdim. Gayet memnunuz. Biz ev hanımlarına böyle bir imkanı sağladığı için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim." kaydetti.