Gaziemir'de 19 Mayıs coşkusu

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Duman konseri ve 12. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'yle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Duman konseri ve 12. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'yle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve iki gün süren etkinliklerle kutlandı. Bayram kutlamaları kapsamında düzenlenen 12. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'nde, belediyenin kursiyerleri sahne aldı. Festival Alanı'nda düzenlenen gecede, yöresel kıyafetlerle sahne alan kursiyerler,13 farklı yöreden halk oyunları sahneledi. Anadolu'nun kültürel zenginliklerini danslarıyla sahneye koyan kursiyerler, izleyenlere görsel şölen yaşattı.

19 Mayıs'ta Festival Alanı'nda sahne alan Duman grubu, alanı dolduran binlerce genç hayranıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, seslendirdiği şarkılarla gençlerin bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Grup, başarılı performansıyla genç dinleyicilerine unutamayacakları bir konser yaşattı.

"ÜLKEMİZE, GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 104 yıl önce Samsun'da attığı ilk adımla tarihin akışını, Türk milletinin kaderini değiştirdiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Halil Arda, gençlere seslenerek ülkelerine sahip çıkma çağrısı yaptı. Başkan Arda, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal, bundan 104 yıl önce saray rejimine, emperyalist işbirlikçilerine ve düşmana karşı Samsun'a çıkıp bağımsızlık meşalesini ateşlediğinde en büyük güvencesi gençlerdi. Türk gençliğiydi. 100 yıldır dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti için canlarını feda eden, sevdiklerine kavuşamayan o gençler, bize bu cennet vatanı armağan ettiler. Korumak bizim görevimiz. Ülkemiz zengin ve varlıklı bir ülke. Bu ülkenin sizin gibi çalışkan, aydın, zımba gibi gençleri var. Değerli gençler, geleceğinize sahip çıkın. Bu vatana, geleceğinize sahip çıkmak sizin üzerinize düşen en büyük görev. 28 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkın. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.