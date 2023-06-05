Gaziemir Belediyesi, Abdullah Arda Meydanı ve Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor

Gaziemir Belediyesi, Abdullah Arda Meydanı ve Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nı yenileyerek bölgedeki yaşam alanlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında meydanlar, çevresindeki dükkanlar ve parklar yenileniyor. Ayrıca BİSİM istasyonları da yapılacak.

Gaziemir Belediyesi, bölgedeki yaşam alanlarını iyileştirmek ve sosyal aktiviteler için daha elverişli mekanlar yaratmak amacıyla Abdullah Arda Meydanı ve Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor.

Gaziemir'in tarihi Abdullah Arda Meydanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında dokusuna uygun olarak yenileniyor. Geçmişten bu yana ilçenin sosyal ve ekonomik yaşantısının kalbi konumundaki 3 bin 300 metrekare büyüklüğündeki meydan ile çevresindeki dükkanların dış cepheleri estetik bütünlük içinde yenilenecek. Meydana, mübadeleyle Gaziemir'e yerleşen yurttaşların hayatlarında önemli bir yere sahip olan Gülcemal Vapuru'nu temsil eden Gülcemal Heykeli de yapılacak. Meydanda BİSİM istasyonu olacak.

Gaziemir Belediyesi'nin projesi kapsamında, Sarnıç Cumhuriyet Meydanı ile Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Parkı da baştan sona yenileniyor. 10 bin metrekare büyüklüğündeki alanda yaşama geçirilen proje, iki etap halinde yapılıyor. Projenin, 6 bin metrekare büyüklüğündeki alanda uygulanan 1. Etabı'nda, Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Parkı'nın yenileme çalışmaları devam ediyor. 2 adet çocuk oyun alanının yer alacağı parka, kaykay pisti de yapılıyor. Gençlerin spor yapmaları için oluşturulan özel tasarımlı piste rampa, bench ve boxların montajı yapılacak. Çalışmaların devam ettiği parka, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve oturma alanları oluşturuldu. Projenin bu etabında 26 araç kapasiteli otopark yapılacak.

Projenin 4 bin metrekare büyüklüğündeki alanda yapılacak 2. Etabı'nda ise Sarnıç Cumhuriyet Meydanı yenilenecek. Konser, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin düzenlendiği meydan, yepyeni bir görünüme kavuşacak. 4 bin metrekare büyüklüğündeki meydana, 200 metrekare büyüklüğünde açık hava sahnesi yapılacak. Etkinlik alanının çevresine oturma yerleri oluşturulacak. Projede, BİSİM istasyonu da yer alacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın kamusal alanları genişleterek yurttaşların sağlıklı gıdaya ve kaliteli hizmete erişebilmeleri amacıyla yaşama geçirdiği Porta Gaziemir'in üçüncüsü Porta Sarnıç bu proje kapsamında inşa edilecek. 200 metrekare büyüklüğündeki kapalı alanı olacak Porta Sarnıç'ın aynı zamanda 200 metrekare büyüklüğünde yarı açık alanları da olacak.