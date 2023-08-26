Gaziantep'teki otel yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Yangının bulunduğu otelde soğutma çalışmaları devam ediyor

Otelin yanında bulunan petrol istasyonunda tedbir amaçlı önlem alınıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te tadilat halindeki 17 katlı otelin üst katlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı oteldeki soğutma çalışmaları devam ederken otelin yanında bulunan petrol istasyonunda da tedbir amaçlı önlem alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yıllardır tadilat halinde olan 17 katlı otelde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otelin üst katlarını tamamen sardı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 15 itfaiye aracı ve 45 itfaiye personelinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı oteldeki soğutma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Otelin yanındaki petrol istasyonunda önlem devam ediyor

Öte yandan yangının sıçrama ihtimaline karşı otelin hemen yanında bulunan petrol istasyonunda itfaiye ekiplerince önlem alındı. Ekiplerin petrol istasyonunda tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.