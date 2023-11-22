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Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

22 Kasım 2023 07:58 , Son Güncelleme: 08:00 Yaşam Haberleri Abone Ol

Gaziantep'teki KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor. Polis, vatandaşları güvenli bir alana yönlendiriyor.