Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Gaziantep'teki KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor. Polis, vatandaşları güvenli bir alana yönlendiriyor.
Gaziantep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bölgede önlem alan polis, vatandaşların alandan uzaklaşması için uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA / Yaşam