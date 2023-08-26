Gaziantep'teki boş otelde yangın çıktı

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak 17 katlı binanın üst katlarını sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otelde yangın çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te eskiden otel olarak kullanılan ve şu anda boş olduğu öğrenilen 17 katlı binada yangın çıktı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boş otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılan ve 17 katlı binanın üst katlarını sararken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını söndürüyor.

Yanan 17 katlı binanın eskiden otel olarak kullanıldığı ve 10 yıldır faaliyette olmadığı, tadilatta olduğu öğrenildi.