Gaziantep'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Yavuzeli ilçesi Halilbaş Mahallesi ile Sarıbuğday Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye ile 40 itfaiye personeli müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleriyle beraber çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ile askerlerde müdahale etti.

Tarlasında çalışan bir vatandaş, hava bulutlandığını gök gürlemesiyle alana yıldırım düştüğünü ve yangının başladığını belirtti. - GAZİANTEP