Gaziantep'te Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda

Gaziantep'te yeni mahsul kurutmalıklar tezgaha inmeye başladı

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kış hazırlıkları son sürat devam ederken, tarlalardan toplanan biber ve patlıcanlar içleri oyulduktan sonra iplere asılarak çatı olarak tabir edilen sırıklarda güneşe bırakılıyor. Güneşte kurutulmaya bırakılan biber ve patlıcan gibi sebzeler kentin yüksek noktalarını kırmızıya bürümeye devam ederken Gaziantep'te etkisini arttıran sıcak hava, biber ve dolmaların daha erken sürede kurumasını sağladı. Güneşte kuruyarak kıvamını alan kurutmalıklar toplandıktan sonra tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahta satışa sunulan ve geçen seneye oranla yüzde 40 fiyat artışı olan yeni mahsul kurutmalıklar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Sıcaklıklar kurutmalıkların satışını da hızlandırıyor"

Gaziantep'te sıcak havanın kurutumalıkların tezgaha inme süresini azalttığı gibi satışları da arttırdığını söyleyen Kenan Sefiloğlu, "Biberlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında çıkmaya başlar. Kırsal bölgedeki vatandaşlarımız bunları toplayarak açık alanlarda kurumaya bırakır ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Almacı Pazarı'na getirerek satışa çıkarır. Havaların ısınması bu kurutmalıkların satışını da hızlandırıyor. Güneşin sıcaklığıyla birlikte kurutmalıklar daha çabuk kuruyarak Pazar tezgahında yerini erken alıyor" dedi.

"Fiyatlarımızda yüzde 40 artış oldu"

Vatandaşların kış hazırlıklarına başladığını aktaran Sefiloğlu, vatandaşların kurutmak yerine hazır olarak almalarının daha avantajlı olduğunu söyleyerek, "İnsanların talebi Ağustos, Eylül, Ekim aylarında artıyor. En taze kurutmalıklar bu aylarda oluyor. Turistlerimiz ve kendi yerel halkımız, biber ve patlıcan kurutmalıklarını bu tarihlerde alarak kışa hazırlık yapıyor. Geçen seneye oranla fiyatlarımızda yüzde 40 artış oldu. Sebebi ise yaş biberlerin fiyatının yüksek olmasından dolayı. Kırmızı yaş biberin kilosu 20 TL ve 5 kilo biberde 1 ip kurutmalık çıkıyor. Biz bir ipini 80 TL'ye satıyoruz. Vatandaşlarımızın biberleri kurutmak yerine hazır almaları daha avantajlı" ifadelerini kullandı.

"Kurutmalıklar tezgaha indi"

Sezonun ilk kurutmalıklarının tezgaha indiğini ve gurbetçilerin talebinin daha yoğun olduğunu da aktaran Sefiloğlu, "Sezonumuzun ilk kurutmalıkları da tezgahımıza indi ve müşterilerini bekliyor. Yerli ve yabancı müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alabilir. Türkiye'nin her iline kargoyla sağlam bir şekilde kırılmadan yolluyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın da dönüş zamanları geldiği için tatillerini yaptıktan sonra burada salçalarını, pul biberlerini ve kurutmalıklarını alarak gidiyorlar" diye konuştu.