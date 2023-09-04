Gaziantep'te yaşlı adam damdan düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gece uyuduğu damdan dengesini kaybederek düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gece uyuduğu damdan dengesini kaybederek düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Salkım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak hava nedeniyle evinin damında uyuyan Recep Çiftçioğlu (74), gece saatlerinde dengesini kaybederek damdan düştü. Olaydan saatler sonra yaşlı adamın düştüğünü fark eden yakınları ile çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, damdan düşen yaşlı adamanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Recep Çiftçioğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Salkım Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP