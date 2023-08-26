Gaziantep'te Yanan 17 Katlı Otel Dron İle Görüntülendi

Gaziantep'te bulunan ve eskiden otel olarak kullanılan 17 katlı binada çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan 17 katlı otel böyle görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te eskiden otel olarak kullanılan, şuan boş olan 17 katlı binada çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan ve eskiden otel olarak kullanılan 17 katlı binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın havadan dron ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Havadan çekilen görüntülerde üst katlardan başlayan yangının alt katlara da sıçradığı göründü.