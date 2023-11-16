Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Reflektif Yelek Dağıtıldı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri, Yavuzeli ilçesindeki 86 traktör sürücüsüne eğitim vererek reflektif yelek dağıttı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 86 traktör sürücüsüne reflektif yelek dağıtılarak bilgilendirme eğitimi verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri, güvenli tarım kapsamında Yavuzeli ilçesindeki 86 traktör sürücüsüne "Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği" hakkında eğitim verdi.
Verilen eğitim sonrası 86 traktör sürücüsüne reflektif yelek dağıtımı yapılarak yelek kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam