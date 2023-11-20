Gaziantep'te traktör kazası: Sürücü ağır yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı. 70 yaşındaki Büro Yılmaz, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek su giderine devrilen traktörün altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Karkamış ilçesi Yaşar kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre traktörle seyir halinde olan 70 yaşındaki Büro Yılmaz, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek su giderine devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün altında kalarak sıkışan sürücü Yılmaz'ı itfaiye ve 112 sağlık ekipleri bulunduğu yerden çıkartarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 70 yaşındaki Büro Yılmazın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP