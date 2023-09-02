Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep Kilis yolu Kapcağiz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. Yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç ile Fevzi K. Yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fevzi K. Yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Diğer araç ise refüje çıktı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.