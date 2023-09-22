Gaziantep'te Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklette yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı. Başlarında kask olmayan aile, trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklette yaptıkları tehlikeli yolculuğunu görenleri şaşırttı.

Cumhuriyet Mahallesinde 2 kişinin binmesi gereken motosiklette 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğunu görenleri şaşkına döndü. İsmi öğrenilemeyen sürücü, şaşkın bakışlara aldırış etmeden önüne 1 ve arkasına 1 çocuk ve kadının bindiği motosiklet ile trafikte ilerledi. Başlarında kask olmayan motosiklette yolculuk yapan 4 kişilik aile şaşkın bakışlar arasında trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.