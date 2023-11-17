Gaziantep'te son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 181 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 790 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te Son Bir Haftada 10 Bin 181 Sürücü ve Araç Plakasına Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 181 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 790 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 136 araç sorgusu yaptı. Denetimlerde hız, kırmızı ışık, hatalı park, emniyet kemeri, alkollü araç kullanma, abartı egzoz, çakar lamba, drift yapma gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

Trafik Kanunu'nun ihlal ettiği belirlenen toplam 10 bin 181 sürücü ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 790 araç da trafikten men edildi. - GAZİANTEP