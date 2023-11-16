Gaziantep'te Sobaların Talebi Arttı

Gaziantep'te havaların soğumaya başlamasıyla birlikte odun ve kömür sobası satışları arttı. Son günlerde talebin yoğun olduğunu söyleyen soba satıcısı Bülent Kavas, yaşanan asrın felaketi sonrası insanların daha çok bağ evlerinde kalmayı tercih etmesinin de satışlara olumlu yansıdığını belirtti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te havalar soğumaya başladı. Soğuk havaların kendisini hissettirmesinin ardında evlerinde doğal gaz bulunmayan vatandaşlar ise eski tip odun ve kömür sobası almak için çarşı pazara akın etti. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte odun ve kömür sobası satışlarının arttığını ve talebin yoğun olduğunu söyleyen soba satıcısı Bülent Kavas, soba fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 200 arttığını ifade etti.

Deprem korkusu soba satışlarını arttırdı

Kavas, özellikle yaşanan asrın felaketi sonrası insanların daha çok bağ evlerinde ve konteynerlerde kalmayı tercih etmesinin de satışlara olumlu yansıdığını ve artışta etkisi olduğunu belirtti. Kavas, yüksek fiyatlar nedeniyle soba tamiri yaptırmak isteyenlerin de yoğun olduğunu ancak soba tamiri yapacak işçi bulmakta zorlandıklarını da belirtti.

"Depremde herkes sobaya döndü"

Doğal gaz kullanımı bu kadar yaygınlaşmadan önce sobanın insanlar için çok önemli olduğunu belirten ve hala soba kullanımının azımsanmayacak derecede olduğunu ifade eden Bülent Kavas, deprem sonrası insanların daha çok bağ evlerinde ve konteynerlerde kalmayı tercih etmesinin de satışları yükselttiğini vurguladı. Kavas, "Soba, insanlarda ısınma, ekonomi ve otantik olarak farklı bir duygu uyandırıyor. Depremden dolayı bağ evlerine ve konteynerlere soba talebi çok fazla oldu. Depremde herkes sobaya döndü. Deprem döneminde soba yetiştiremedik. Çevre illerde çok fazla soba sattık. Kahramanmaraş, Hatay gibi deprem bölgelerinde soba talebi çok fazlaydı" dedi.

Fiyatlarda yüzde 200'lük artış var

Soba fiyatlarında önceki yıllara göre artış olduğunu da açıklayan Bülent Kavas, "Geçen yıla oranla soba fiyatlarında yüzde 200 civarında artış var. Geçen yıl 500-600 TL arasında değişen soba fiyatları şu an bin TL'den başlıyor. İhtiyaç olduğu için almak istiyor. Havalar da artık iyice soğumaya başladı. İnsanlar da bu nedenle almak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Sobacılık mesleği ölüyor"

Kavas, fiyatlar nedeniyle soba tamiri yapmak isteyenlerin de yoğun olduğunu ancak soba tamiri yapacak işçi bulamadıklarını da belirtti. Kavas, "İşçi sıkıntısı nedeniyle sobacılık mesleği ölüyor. Eleman yetiştiremiyoruz, çünkü çalışmak ve öğrenmek isteyen kimse yok. Müşteriler çok memnun fakat tek çalışınca ancak bu kadar oluyor. Bizler son ustayız diyebilirim. Eleman sıkıntısı çok fazla, eleman yetiştiremezsek bu meslek maalesef ölüyor" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık açısından vazgeçilmezimiz"

Sobanın vazgeçilmez olduğunu söyleyen ve deprem sonrası bunu daha iyi anladıklarını belirten müşterilerden Abdulkadir Türkoğlu ise, "Soba almamızın sebebi bir nevi deprem korkusu. Depremde doğal gaz kesintisi oldu. Soba da kesilme sıkıntısı yok. Bizi daha güvende hissettiriyor. Sobanın verdiği mutluluğu doğal gaz vermiyor. Sağlık açısından da soba bizim için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda eskiye olan özlemi de gidermeye yarıyor. Sobanın verdiği huzur hiçbir şeyde yok" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP