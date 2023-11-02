Gaziantep'te şeker pancarı yüklü tır ile tanker çarpıştı: 2 yaralı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şeker pancarı yüklü tırla tankerin çarpışması sonucu iki sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şekerpancarı yüklü tırla tankerin çarpışması sonucu iki sürücüsü yaralandı.
Ahmet İ. yönetimindeki 44 BD 897 plakalı şeker pancarı yüklü tırla aynı yönde ilerleyen Celal O.'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen tanker orta refüjde çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam