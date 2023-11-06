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Gaziantep'te şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen bir tankerin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.