Gaziantep'te şantiye kulübesine araç çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te bir şantiye kulübesine hafif ticari araç çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Güvenlik görevlisi olan Süleyman Özkalalı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GAZİANTEP'te güvenlik görevlisi olarak bulunduğu şantiye kulübesine hafif ticari aracın çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman Özkalalı'nın (40) cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolunun Doğu gişesi yakınlarında dün gece Kadir Paray'ın (20) kontrolünü yitirdiği 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, yol çalışmasının bulunduğu alandaki şantiye kulübesine çarptı. Kazada, kulübede bulunan şantiyenin güvenlik görevlisi Süleyman Özkalalı, hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Paray ile 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.Güvenlik görevlisi 3 çocuk babası Süleyman Özkalalı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Araç sürücüsü ile diğer 2 yaralının tedavisinin devam ettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.