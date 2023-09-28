Gaziantep'te Poşet Fabrikasında Yangın

GAZİANTEP'te, bir poşet fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde poşet üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmasını sürdürüyor.