Gaziantep'te piknik alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP'te piknik alanında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı; 10 dönüm alan zarar gördü.

Erikçe mevkisindeki piknik alanında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 itfaiye aracı, 30 itfaiye personeli, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 dönümü orman olmak üzere 10 dönüm alan zarar gördü.